Двигатели вертолета Коби Брайанта были исправны

PanARMENIAN.Net - Национальное управление по безопасности на транспорте (НУБТ) США не выявило признаков неисправности в двух двигателях вертолета S-76B компании Sikorsky, катастрофа которого на юге штата Калифорния унесла жизни девятерых человек, включая 41-летнего баскетболиста Коби Брайанта и его 13-летнюю дочь.

«В видимых секциях двигателей не имеется признаков нелокализированной или критической неисправности», - говорится в предварительном отчете об экспертизе обломков вертолета, пишет ТАСС со ссылкой на Fox News.

Двигатели вертолета, судя по заключению НУБТ, работали исправно во время полета. Управление не исключает, что выявит признаки каких-либо технических неполадок в ходе дальнейшего обследования обломков.

Частный вертолет с Брайантом на борту разбился 26 января недалеко от Лос-Анджелеса, никто не выжил. Погибла 13-летняя дочь спортсмена, а также еще семь человек. НУБТ ранее установило, что вертолет не был оборудован системой предупреждения столкновения с наземными препятствиями (TAWS) вопреки рекомендациям 15-летней давности.

Вертолет совершал полет из аэропорта имени Джона Уэйна (округ Ориндж, штат Калифорния) в аэропорт Боба Хоупа в пригороде Лос-Анджелеса - Бербанке. Пилот на подлете к Бербанку запросил разрешение следовать далее на минимальной разрешенной высоте (304,8 м) в условиях ограниченной видимости (4,8 км). Летчик ожидал разрешение почти 12 минут и, получив его, взял курс на юг, а потом на запад. Пилоту по связи было указано, что он летит слишком низко для наземных радаров, затем возникла необходимость увеличить высоту, чтобы миновать облачность. На вопрос диспетчеров, как летчик собирается поступить, ответа не последовало.