Экс-глава СНБ Армении заявляет об оппозиции правительству Пашиняна

PanARMENIAN.Net - Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян во главе новой политической партии правоцентристского толка намерен действовать в оппозиции правительству премьер-министра РА Никола Пашиняна. Об этом Ванецян заявил в интервью «Интерфаксу».

«Новая политическая сила будет центристского - правоцентристского толка, а в основе идеологии и программ будут гармонично переплетаться традиции и прогресс. На данный момент идет процесс широких консультаций с единомышленниками и возможными партнерами, и только после всех возможных обсуждений мы выдвинем конкретные программные положения и «дорожную карту» дальнейших действий. Новая политическая сила будет оппозицией», - заявил Ванецян.

По его словам, в настоящее время в Армении сложилось множество проблем, требующих решения, а правительство отошло от целей «бархатной революции» весны 2018 года.

Экс-директор СНБ считает, что возврата к прошлому в Армении не может быть.

Он отметил, что во время и после «бархатной революции» в Армении люди хотели справедливости, повышения жизненного уровня, качественных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной сфере. «Обещали - и не сделали», - сказал Ванецян.

Он подчеркнул, что Россия остается и будет стратегическим союзником Армении, в интересах двух стран оставаться надежными и предсказуемыми партнерами. По его словам, Ереван и Москва должны сохранить многовековую историю и накопленный потенциал братских и стратегических отношений, неуклонно развивать их как в двустороннем, так и в многосторонних форматах ЕАЭС и ОДКБ.

«Сегодня у руля власти в Армении находятся многие из тех, кто в бытность оппозицией агрессивно выступал с антироссийских позиций вплоть до выдвижения в парламенте самим Николом Пашиняном законодательной инициативы о выходе Армении из ЕАЭС. Они заявляли, что ЕАЭС является угрозой суверенитету Армении. Между тем, сегодня они же используют любой удобный случай, чтобы подчеркнуть важность членства Армении в ЕАЭС и необходимость большего углубления сотрудничества с организацией»,- подчеркнул Ванецян.

Бывший глава СНБ Армении заявил, что в сентябре 2019 года, когда он был освобожден от должности, его противоречия с премьер-министром стали непреодолимыми.

Ванецян был назначен на должность директора Службы нацбезопасности республики 10 мая 2018 года, после того как премьер-министром страны был избран Никол Пашинян. 16 сентября 2019 года Ванецян был освобожден от должности. В своем заявлении об отставке Ванецян отметил, что свое решение «в сложившейся ситуации и в контексте грядущего» считает самым предпочтительным и «самым обоснованным вариантом моего служения Республике Армения и моему народу». «У государственного строительства есть своя логика: спонтанность решений, необоснованность действий, стиль работы, который не отличает приоритетное от второстепенного, проходящее от постоянного, - не не тот путь, который ведет к достижению целей. Он не имеет ничего общего с офицерским достоинством: офицерские погоны и такой ход событий несовместимы. Моя отставка пусть станет отрезвляющим шагом», - заявил тогда Ванецян.

Спустя несколько дней Пашинян, комментируя заявление экс-директора СНБ, назвал его неподобающим офицеру, сочтя слова Ванецяна направленными не просто против своего непосредственного руководства, а против Верховного главнокомандующего. После этого между Ванецяном и нынешними властями во главе с Пашиняном началось противостояние. Так, в ноябре 2019 года Ванецян призвал правящую партию выдвинуть новую кандидатуру на пост премьер-министра Армении. После этих событий с двух сторон неоднократно звучала взаимная критика. А 6 февраля Ванецян заявил о намерении создать партию и начать политическую карьеру.