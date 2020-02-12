Картину известного художника-поп-артиста Дэвида Хокни продали за $30 млн

Картину известного художника-поп-артиста Дэвида Хокни продали за $30 млн
12 февраля 2020 - 13:00 AMT

PanARMENIAN.Net - Картину британского художника Дэвида Хокни «Всплеск» продали на лондонском аукционе Sotheby's за £23.1 млн (более $29.9 млн). Хокни некоторое время удерживал рекорд по стоимости работ для ныне живущих художников, пишет РБК со ссылкой на CNN.

«У меня ушло две недели, чтобы нарисовать событие, которое длится 2 секунды. Всем известно, что всплеск нельзя заморозить во времени, и когда вы видите его нарисованным, это поражает сильнее, чем на фотографии», — говорил о своей работе Хокни.

На его картине изображен момент всплеска после того, как кто-то в солнечный день нырнул в бассейн, расположенный перед домом где-то в Калифорнии. Это полотно входит в триптих работ, написанных Хокни в Лос-Анджелесе в 1966–1677 годы: «Большой всплеск» хранится в лондонском музее Tate Gallery, а «Маленький» — в частной коллекции.

Хокни некоторое время удерживал рекорд по стоимости работ среди ныне живущих художников. В 2018 году его работу «Бассейн с двумя фигурами» продали с аукциона Christie's в Нью-Йорке за $90,3 млн. В 2019 году его рекорд смог побить американский художник Джефф Кунс, работающий в стиле нео-поп со скульптурой «Кролик», которую продали за $91 млн.

Хокни родился в 1937 году в Великобритании, но позднее переехал в США. Он удостоен ордена кавалера почета Британского содружества, его работы выставляются в Королевской академии искусств в Лондоне, галерее Тейт и музеях Гугенхайма.

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