В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погибли двое военнослужащих

PanARMENIAN.Net - 12 февраля, около 11:30 по местному времени, в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении, при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Тигран Манвелович Манвелян (2000 года рождения) и Армен Месропян Джоникович (2000 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.

Пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, в свою очередь, сообщил о втором погибшем - Тигран Мхоян.

Для установления подробностей инцидента ведется следствие.