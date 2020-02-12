В Арцахе при невыясненных обстоятельствах погибли двое военнослужащих
12 февраля 2020 - 16:28 AMT
PanARMENIAN.Net - 12 февраля, около 11:30 по местному времени, в одной из воинских частей Армии обороны Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), дислоцированной в юго-восточном направлении, при невыясненных пока обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий АО НКР Тигран Манвелович Манвелян (2000 года рождения) и Армен Месропян Джоникович (2000 года рождения). Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны НКР.
Пресс-секретарь Минобороны РА Арцрун Ованнисян, в свою очередь, сообщил о втором погибшем - Тигран Мхоян.
Для установления подробностей инцидента ведется следствие.
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