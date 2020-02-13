В Армении любят Путина больше чем в России
13 февраля 2020 - 14:40 AMT
PanARMENIAN.Net - Армения вошла в тройку стран, где рейтинг президента России Владимира Путина наиболее высокий. Такие результаты показал глобальный опрос ассоциаций независимых исследовательских агентств Gallup International.
Отмечается, что больше всего у российского лидера поклонников в Казахстане (86%), Сербии (85%) и Армении (80%), пишет РБК. Хуже всего к Путину относятся в Иордании (90%), Финляндии (85%) и Южной Корее (81%). В США и Германии отрицательно относятся к Путину по 70% опрошенных, в Великобритании - 75%.
Опрос выявил 8% респондентов с отрицательным отношением к российскому лидеру. При этом, любят Путина в Армении больше, чем в России: суммарный рейтинг (разница между респондентами с положительным и отрицательным отношением к предмету опроса) лидера РФ - 68% на родине и 81% в Армении.
Ассоциация независимых исследовательских агентств Gallup International в рамках проводившегося в четвертый раз проекта «Конец года» задала респондентам в разных государствах вопрос об их отношении к ведущим мировым лидерам. В ноябре-декабре 2019 года было опрошено почти 50 тыс человек в 46 странах мира.
Согласно опросу, президенты России и США в 2019 году сохранили статус самых известных мировых лидеров. Индекс известности президента США Дональда Трампа в 2019 году составил 89 пунктов, президента России Владимира Путина - 84 пункта.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель отстает от них почти на 10 пунктов - ее индекс известности составил 77 пунктов, один пункт ей уступил папа римский Франциск. В пятерку лидеров также вошел президент Франции Эмманюэль Макрон (73 пункта).
В целом благоприятно к президенту России относятся 36% опрошенных, к Дональду Трампу – 31%, Меркель – 46%, Макрону – 40%. Самым популярным мировым лидером стал Папа Римский Франциск. К нему благоприятно относятся 53% респондентов.
Среди 13 мировых лидеров, о которых респондентов спрашивали, наименее известен оказался премьер-министр Индии Нарендра Моди (индекс 54), его опередили президент Бразилии Жаир Болсонару (56) и президент Ирана Хасан Роухани (60).
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