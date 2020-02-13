Герб Белоруссии подправят: Вместо РФ появится Европа
13 февраля 2020 - 19:24 AMT
PanARMENIAN.Net - В изображение государственного герба Белоруссии хотят внести изменения. Весной депутаты планируют рассмотреть соответствующий законопроект. В проекте закона говорится о том, что герб будет выглядеть более объемно, а надпись «Республика Беларусь» на ленте станет четче.
Другие детали, которые планируется изменить: цвет ленты флага, форма колосьев, изображения льна и клевера, а граница страны поменяет цвет с зеленого на золотой. Кроме того, по-новому прорисуют контуры материков на земном шаре в нижней части герба. На новом варианте отчетливо видна карта Европы, а на старом - части Евразии, где находится Россия, пишет «Комсомольская правда».
По большей части изменения носят художественный характер, краски станут не такими кислотными. Красная коммунистическая звезда, которая венчает герб, останется и даже увеличится в размерах.
Проект нового изображения герба планируется рассмотреть в парламенте весной.
Герб меняли и в 2012 году - тогда изменили, например, число лепестков на цветках льна, скорректировали шрифт и оттенки.
Нынешний государственный герб Белоруссии - это измененная копия герба БССР. Он стал официальным символом страны после референдума в 1995 году, сменив «Погоню» по инициативе президента Александра Лукашенко.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Последние новости
С 2022 года в Армении запретят курить в закрытых помещениях и объектах общепита Законопроектом устанавливаются штрафы за нарушение запрета
Комитет гражданской авиации РА: Армения подпишет с Сирией договор об авиасообщении Депутаты обсуждают аналогичный документ между Арменией и Иорданией
Парламент Сирии признал Геноцид армян Резолюцию представила комиссия парламентской дружбы Сирия-Армения
Xiaomi представила Mi 10 и Mi 10 Pro с камерой на 108 Мп Из-за эпидемии коронавируса презентация устройств прошла в формате онлайн