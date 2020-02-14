Пашинян: В Ереване есть памятник Нжде, потому что он остановил Геноцид армян и потерю армянской государственности

PanARMENIAN.Net - Памятник национальному герою Армении Гарегину Нжде установлен в Ереване, так как он остановил Геноцид армян и предотвратил потерю армянской государственности в 1918 году. Об этом заявил в фонде Фридриха Эбберта в Берлине премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя факт установки в центре Еревана памятника Нжде.

По его словам, в Армении чтят память Нжде как героя.

«Азербайджанцы часто любят спекулировать на эту тему. Но хочу напомнить о человеке с фамилией Расулзаде (Мамед Эмин Русулзаде - ред.), который был командующим отряда нацистской армии Третьего рейха и чей памятник сегодня установлен в Баку, а его именем названа улица в азербайджанской столице», - отметил Пашинян.

Он заявил, что наряду с памятником Нжде, в Ереване есть также памятник другому участнику армяно-турецкой войны - маршалу Баграмяну: «И хотя в дальнейшем их пути разошлись, армяне ценят их за роль, которую они сыграли в армянской истории».

В октябре 2019 года в Ашхабаде в ходе заседания Совета глав стран СНГ премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя попытки президента Азербайджана Ильхама Алиева представить в своей речи армянского военно-политического деятеля Гарегина Нжде в качестве фашиста, заявил, что Алиев предпринимает попытки субъективной интерпретации истории. Премьер Армении резко осудил выступление Алиева, назвав его неуважительным по отношению к армянскому народу и главам государств стран СНГ. Пашинян напомнил о вкладе армянского народа в победу над нацистами, отметив, что армяне сражались не только в рядах Советской армии, но и в европейском Движении сопротивления. По словам Пашиняна, правда заключается в том, что Нжде боролся против турецкой оккупации Армении и против Геноцида армян.