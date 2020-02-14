В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру - выше +20

В Антарктике зафиксировали рекордно высокую температуру - выше +20
14 февраля 2020 - 18:45 AMT

PanARMENIAN.Net - Ученые в ночь на 14 февраля зафиксировали в Антарктике рекордно высокую температуру. Впервые в истории континента Антарктида воздух прогрелся там до 20,75 градуса по Цельсию.

Сообщается, что температуру замеряли на полярной станции, расположенной на острове вблизи северной оконечности материка в рамках начатого 20 лет назад проекта по изучению влияния потепления климата на планете на вечную мерзлоту, пишет Deutsche Welle.

В то же время бразильский ученый Карлос Шефер заявил журналистам, что рекордно высокая температура в Антарктике не связана с глобальным потеплением. Сделанный замер он назвал «данными, полученными в конкретный момент и не являющимися частью долгосрочного исследования».

Ускоряющееся таяние ледников в Антарктике приводит к повышению уровня мирового океана, которое в свою очередь представляет угрозу для расположенных на берегу городов и малых островных народов, напоминают журналисты.

По данным ООН, последнее десятилетие стало самым теплым в Антарктике, причем самым жарким был 2016 год. На втором месте в этом отношении 2019 год. Первый месяц 2020 года также стал самым теплым январем за все время ведения температурных наблюдений в Антарктике.

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