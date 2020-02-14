Пашинян и Алиев примут участие в дискуссии по Карабаху в Мюнхене

Пашинян и Алиев примут участие в дискуссии по Карабаху в Мюнхене
14 февраля 2020 - 18:52 AMT

PanARMENIAN.Net - Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 февраля примут участие в 45-минутной дискуссии по нагорно-карабахскому конфликту в рамках ежегодной международной конференции по безопасности в Мюнхене.

Обсуждение, которое начнется в 20:30 по ереванскому времени, будет проходить под председательством Селесты Уолландер, президента Фонда США-Россия.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 14 февраля прибыл из Берлина в Мюнхен, где принял участие в официальной церемонии открытия ежегодной международной конференции по безопасности.

В Мюнхен прибыл также президент Армении Армен Саркисян. Он выступит в качестве докладчика на обсуждении относительно квантовой политики.

15 февраля на панельном обсуждении в рамках конференции Никол Пашинян также выступит с речью на тему безопасности.

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