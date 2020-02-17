Алеппо впервые с 2012 года перешел под полный контроль сирийской армии
17 февраля 2020 - 12:43 AMT
PanARMENIAN.Net - Сирийская армия полностью взяла под контроль территорию вокруг города Алеппо впервые с 2012 года.
Отмечается, что армия сирийского президента Башара Асада освободила 23 деревни вокруг города, установив таким образом контроль над всеми окрестными населенными пунктами впервые за восемь лет, пишет Lenta.ru со ссылкой на al-Mayadeen.
Это обезопасит население от артобстрелов боевиков. В городе начались торжества в честь этого события.
Операция по освобождению восточного Алеппо от боевиков началась 21 ноября 2016 года. По данным Генштаба Вооруженных сил России, в общей сложности удалось освободить 52 квартала, которые ранее контролировали боевики. Однако террористы регулярно продолжали обстреливать жилые кварталы города со стороны пригородов.
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