Партия «Наследие»: 5 апреля – не день избрания новой Армении

PanARMENIAN.Net - Армянская партия «Наследие» («Жарангутюн») распространила заявление в связи с проведением 5 апреля референдума по изменениям в Конституцию Армении. В заявлении отмечается, что 5 апреля не станет днем избрания новой Армении.

«Армения не является испытательным полигоном для внешних влияний или межличностных конфликтов. Ни одна политическая сила не имеет права провозглашать себя судьей и делить граждан Армении и политические силы на антигосударственных и преданных. 5 апреля – не день избрания новой Армении»,- говорится в заявлении.

В партии отмечают, что Армения нуждается в новом Конституционном суде, «но дорога, ведущая к Конституционному суду нашей мечты, не может строиться ни на существующей фальсифицированной Конституции, ни на ее частичной корректировке посредством референдума и попытке легитимации народом».

«В нынешней ситуации как «да», так и «нет» на референдуме 5 апреля приведут к секторальному и нелегитимному для нашей страны результату»,- говорится в заявлении.

В «Наследии» убеждены, что эффективным путем разрешения сложившейся ситуации является созыв в 2020 году властями учредительного собрания, разработка «первого в истории Республики Армения проекта законной Конституции и проведение нового референдума, после чего у нас будет основной государственный закон, наряду с соответствующим судом, в соответствии с нашими национально-государственными интересами».

В Армении референдум по конституционным изменениям назначен на 5 апреля. 17 февраля стартовала агиткампания к референдуму. Штаб сторонников конституционных изменений (штаб «Да») возглавляет председатель правления партии «Гражданский договор», министр территориального управления и инфраструктур РА Сурен Папикян. Штаб противников - «Нет» - еще не сформирован. Как парламентские, так и внепарламентские оппозиционные партии, в том числе бывшая правящая Республиканская партия, которая высказалась против проведения референдума, объявили, что не будут участвовать в кампании референдума.