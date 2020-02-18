Гаагский суд обязал РФ выплатить около $50 млрд бывшим акционерам ЮКОСа
18 февраля 2020 - 16:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Апелляционный суд Гааги отменил вынесенное ранее решение окружного суда и заявил о наличии у РФ обязательств по выплате бывшим акционерам ЮКОСа более $50 млрд. Это следует из документов, опубликованных на сайте инстанции.
«В 2014 году международный арбитраж постановил, что Россия должна выплатить миллиарды долларов в качестве компенсации ущерба бывшим акционерам ЮКОСа. РФ потребовала в окружном суде Гааги отменить это решение, и суд вынес решение в пользу российской стороны. Однако апелляционный суд Гааги постановил, что вынесенный ранее вердикт является ошибочным. Это значит, что решение международного арбитража вновь вступает в силу», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.
У РФ, добавили в суде, сохраняется возможность для подачи апелляции в Верховный суд Нидерландов.
«Отмена арбитражного решения может быть сделана только по ограниченному числу оснований, - уточняется в решении. - Одним из таких оснований является отсутствие компетенции у арбитража для вынесения решения по делу. В решении, вынесенном 20 апреля 2016 года, окружной суд отменил решение, посчитав, что арбитраж не обладал соответствующей компетенцией. Однако апелляционный суд не согласился с решением окружного суда».
Международный арбитраж, созданный при посредничестве постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям - Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали договор к Энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд.
Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд.
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