Пашинян предложил снять с должности двух высокопоставленных военных
19 февраля 2020 - 14:11 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян получил предложение от премьер-министра Никола Пашиняна отстранить от службы двух чиновников Вооруженных сил.
В частности, Пашинян предложил уволить начальника военной полиции Артура Багдасаряна и начальника управления моральной и психологической помощи ВС Алексана Алексаняна.
Президент может подписать предложение премьер-министра в течение трех дней.
18 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА Артак Давтян после закрытых обсуждений ситуации вокруг армии в Национальном собрании заявил, что возможны увольнения. С начала 2020 года в ВС РА зарегистрировано 13 смертей по разным обстоятельствам.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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