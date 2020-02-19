Пашинян предложил снять с должности двух высокопоставленных военных

Пашинян предложил снять с должности двух высокопоставленных военных
19 февраля 2020 - 14:11 AMT

PanARMENIAN.Net - Президент Армении Армен Саркисян получил предложение от премьер-министра Никола Пашиняна отстранить от службы двух чиновников Вооруженных сил.

В частности, Пашинян предложил уволить начальника военной полиции Артура Багдасаряна и начальника управления моральной и психологической помощи ВС Алексана Алексаняна.

Президент может подписать предложение премьер-министра в течение трех дней.

18 февраля начальник Генерального штаба Вооруженных сил РА Артак Давтян после закрытых обсуждений ситуации вокруг армии в Национальном собрании заявил, что возможны увольнения. С начала 2020 года в ВС РА зарегистрировано 13 смертей по разным обстоятельствам.

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