Эрдоган: Турция не оставит Идлиб президенту Сирии

PanARMENIAN.Net - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких военных в сирийском Идлибе может начаться в любой момент. По его словам, Анкара не оставит зону президенту Сирии Башару Асаду и его сторонникам.

«Мы делаем последнее предупреждение... Операция в Идлибе - вопрос времени. Анкара полна решимости во чтобы то ни стало превратить Идлиб в безопасную зону и для Турции, и для жителей региона», сказал Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития Турции, пишет «Коммерсантъ».

По его словам, Турция подготовила план по северо-западу Сирии.

В Кремле заявляют, что намерены дальше контактировать с Турцией, чтобы предотвратить эскалацию конфликта. Эрдоган, в свою очередь, сказал, что ни одна из встреч с Россией не прошла так, как этого бы хотела турецкая сторона. «Переговоры будут продолжены, однако ясно, что мы очень далеки от того, чтобы выработать общую позицию»,- сказал президент Турции.

Идлиб - единственный регион Сирии, который с 2012 года остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях арабской республики. На территории провинции было установлено 12 наблюдательных постов турецкой армии.