Португалия легализовала эвтаназию

Португалия легализовала эвтаназию
21 февраля 2020 - 15:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Парламент Португалии легализовал эвтаназию, отменив уголовное наказание за помощь уйти из жизни по собственному желанию.

По сообщению Euronews, разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп. Законопроект получил поддержку социалистических партий и блока «зелёных».

Проект был утвержден после петиций, одну из которых подписали сотни врачей.

В мае 2018-го подобная инициатива была португальским парламентом отклонена с перевесом в 5 голосов. На этот раз её одобрили, несмотря на бурные протесты, в которых принимают участие католических организации, ряд местных СМИ и Португальская Ассоциация Докторов.

Противники эвтаназии называют её расправой над пожилыми людьми и утверждают, что такой уход из жизни противоречит ключевым принципам медработников. Сторонники настаивают на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты без перспективы улучшения состояния должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни.

 Самое значимое
В РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусомВ РФ выявлены 2 случая заражения коронавирусом
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Новый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмониюНовый вирус в Китае обогнал по числу зараженных атипичную пневмонию
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Мировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогуМировой океан нагрелся до рекордного уровня: Ученые бьют тревогу
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Меган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажейМеган Маркл заключила контракт с Disney: Будет озвучивать мультперсонажей
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
 Статьи
Налоги на пуканье коров, татуировки и сожительство

За счет чего пополняют казну в разных странах

 Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Индия в 2020 году отправит в космос безногого робота-женщину
Бундестаг лишил неприкосновенности занимающегося лоббингом интересов Баку депутата
ВОЗ: Посылки из Китая неопасны
Главная
Все новости
Обзор: В мире
Другие новости раздела
 Последние новости
Пашинян: Мы готовы к переговорам вокруг вопросов безопасности, а не территорий По словам премьера, встреча в Мюнхене с Алиевым имела поворотное значение
Алиев опять заявил o принадлежности Карабаха Азербайджану Алиев отметил, что руководство Армении выступает «с противоречивыми и безответственными заявлениями»,
В Иране зафиксированы еще 3 случая заражения коронавирусом Все трое зараженных - иранцы
В Китае число новых заражений коронавирусом за сутки упало вчетверо Национальная комиссия здравоохранения объясняет сокращение выявленных случаев заражения коронавирусом сменой метода диагностики