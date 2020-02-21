Португалия легализовала эвтаназию

PanARMENIAN.Net - Парламент Португалии легализовал эвтаназию, отменив уголовное наказание за помощь уйти из жизни по собственному желанию.

По сообщению Euronews, разрешить эвтаназию с помощью медперсонала для терминальных больных просили несколько общественных групп. Законопроект получил поддержку социалистических партий и блока «зелёных».

Проект был утвержден после петиций, одну из которых подписали сотни врачей.

В мае 2018-го подобная инициатива была португальским парламентом отклонена с перевесом в 5 голосов. На этот раз её одобрили, несмотря на бурные протесты, в которых принимают участие католических организации, ряд местных СМИ и Португальская Ассоциация Докторов.

Противники эвтаназии называют её расправой над пожилыми людьми и утверждают, что такой уход из жизни противоречит ключевым принципам медработников. Сторонники настаивают на том, что страдающие от неизлечимых заболеваний пациенты без перспективы улучшения состояния должны иметь легальную возможность добровольно уйти из жизни.