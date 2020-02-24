В Италии из-за коронавируса закрыли главные храмы Милана и Венеции

В Италии из-за коронавируса закрыли главные храмы Милана и Венеции
24 февраля 2020 - 11:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Отмечается, что посещение собора будет ограничено до 25 февраля, пишет Gazeta.ru.

Кроме того, венецианский патриархат объявил о приостановке церковных служб и ограничении для посещения венецианской базилики Сан-Марко, а также расположенных в исторической части Венеции церквей.

Жертвами заболевания на территории страны стали три человека. По последним данным, общее число зараженных составило 137 человек.

В Ломбардии, где зафиксировали 89 случаев заражения, власти закрыли все школы, отменили общественные мероприятия. Были закрыты такие общественные места, как оперный театр «Ла Скала» в Милане и музеи.

Также сообщалось, что при необходимости предотвращения распространения коронавируса Италия может приостановить Шенгенское соглашение.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. В мире от коронавируса умерли около 2500 человек.

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