В Италии из-за коронавируса закрыли главные храмы Милана и Венеции
24 февраля 2020 - 11:08 AMT
PanARMENIAN.Net - Отмечается, что посещение собора будет ограничено до 25 февраля, пишет Gazeta.ru.
Кроме того, венецианский патриархат объявил о приостановке церковных служб и ограничении для посещения венецианской базилики Сан-Марко, а также расположенных в исторической части Венеции церквей.
Жертвами заболевания на территории страны стали три человека. По последним данным, общее число зараженных составило 137 человек.
В Ломбардии, где зафиксировали 89 случаев заражения, власти закрыли все школы, отменили общественные мероприятия. Были закрыты такие общественные места, как оперный театр «Ла Скала» в Милане и музеи.
Также сообщалось, что при необходимости предотвращения распространения коронавируса Италия может приостановить Шенгенское соглашение.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. В мире от коронавируса умерли около 2500 человек.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Тренер «Ромы» хочет оставить Мхитаряна в команде По словам Фонсеки, Мхитарян умеет принимать отличные решения на поле
Джалал Арутюнян назначен командующим Армией обороны НКР В 2019 году Арутюняну было присвоено звание генерал-майора
Мхитарян - о своем будущем в «Роме»: Мне тут нравится «Могу сказать, что мне нравится эта команда, город и болельщики», - заявил Мхитарян
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию