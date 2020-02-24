В Иране выборы в парламент прошли при рекордно низкой явке

PanARMENIAN.Net - Консервативные кандидаты получили все 30 мест в парламенте от столицы Тегерана. Всего в парламенте Ирана 290 мест.

По информации государственного вещателя страны, больше всего голосов получил бывший мэр Тегерана Мохаммад Багер Калибаф. По предварительным данным, Калибаф, командующий авиацией и член Корпуса стражей исламской революции, станет следующим спикером парламента Ирана, пишет «Настоящее время».

В округах, где ни один кандидат не набрал 20% голосов, второй тур пройдет в апреле.

По данным явки, обнародованным 23 февраля, участие в выборах приняло рекордно низкое количество избирателей. Как заявил министр внутренних дел Ирана Абдульреза Фазли, на избирательные участки пришли 42.6% имеющих право голоса. Это самый низкий показатель с 1979 года, когда Исламская революция привела к власти шаха в стране.

Фазли пояснил низкую явку плохой погодой, катастрофой украинского «Боинга», сбитого Тегераном, вспышкой коронавируса и другими неблагоприятными событиями. Особо заметной была пассивность избирателей в крупных городах, включая Тегеран, где на участки для голосования пришло от 20 до 30 процентов граждан с правом голоса.