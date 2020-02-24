Маск вдохновлялся книгами Азимова при создании SpaceX
24 февраля 2020 - 14:15 AMT
PanARMENIAN.Net - На создание космической компании SpaceX предпринимателя Илона Маска вдохновили книги фантаста Айзека Азимова. Прочитав книги Азимова, Маск решил, что на нем лежит ответственность за распространение человечества за пределы Земли, пишет Inc. со ссылкой на CNBC.
В подростковом возрасте Маск увлекался научной фантастикой, что сильно повлияло на его мировоззрение, пишет Эшли Вэнс в книге Elon Musk: Tesla, SpaceX, and the Quest for a Fantastic Future.
Больше всего Маска впечатлил цикл книг Айзека Азимова «Основание». В нем рассказывается об ученом, предсказавшем крах цивилизации и хотевшем сохранить накопленные ею знания до момента возрождения общества. Власти сочли его прогноз опасным и хотели казнить.
Прочитав «Основание», Маск понял, что на нем лежит «персональная ответственность» за судьбу человечества. Он был обязан создать «экологически чистые технологии или построить космические корабли, чтобы распространить человечество».
Маск основал космическую компанию SpaceX в 2002 с целью сократить расходы на полеты в космос и для открытия пути к колонизации Марса. В итоге компании удалось создать частично многоразовые ракеты-носители, а также собственный обитаемый космический корабль CrewDragon, предназначенный для полетов к МКС и на Луну. Следующими целями Маск наметил испытания марсианского космического корабля Starship, полет на Марс и основание там колонии с населением в 1 млн человек к 2050 году.
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