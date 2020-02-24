МИД Армении выразил соболезнования семьям жертв землетрясения в Турции
24 февраля 2020 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян выразил соболезнования семьям жертв разрушительного землетрясения в Турции. Об этом сообщает пресс-служба МИД РА.
«Выражаем глубокие соболезнования семьям и родным жертв разрушительного землетрясения в Ване. Раненым желаем скорейшего выздоровления», - говорится в сообщении.
Землетрясение произошло 23 февраля на границе Турции и Ирана. Эпицентр находился недалеко от иранского села Хабашэ Олия, расположенного в 10 километрах от границы с Турцией. Мощность землетрясения составила 5.7 магнитуды. В результате землетрясения погибли девять человек, 37 пострадали. 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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