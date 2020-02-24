Армения не ограничит движение грузов и возвращение граждан из Ирана после закрытия границы из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Правительство Армении приняло план по органичению сообщения с Ираном в связи со вспышкой коронавируса в соседней стране. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook, завершилось заседание комиссии по предотвращению распространения коронавируса, по результатам которого решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения.

Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.

Правительсвто будет поддерживать тесный контакт с властями Ирана для корректировки дальнейших шагов.

Решение будет принято на заочном заседании правительства, которое вступит в силу с момента обнародования, сообщил премьер-министр.

Он добавил, что в Армении не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом, и выразил надежду, что не будет.

«Армения располагает всеми необходимыми техническими и профессиональными ресурсами для надлежащей диагностики коронавируса», - отметил Пашинян.

О планах закрыть границу Армении с Ираном на фоне распространения коронавируса Пашинян сообщил 23 февраля. Согласно официальным данным, в Иране зарегистрировано 47 случая заражения новым коронавирусом, 12 из которых - с летальным исходом.