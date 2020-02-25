Жертвами коронавируса в Китае стали 2663 человека

Жертвами коронавируса в Китае стали 2663 человека
25 февраля 2020 - 13:23 AMT

PanARMENIAN.Net - За сутки в Китае из-за коронавируса нового типа погиб 71 человек; общее число жертв достигло отметки 2663 человека. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

За 24 февраля на территории Китая было выявлено 508 новых случаев инфицирования. При этом 2589 человек выздоровели и были выписаны из медицинских учреждений, пишет РБК.

В общей сложности излечиться от вируса удалось 27,230 пациентов, а число прошедших обследование по всей стране превысило 641 тыс человек. К настоящему моменту общее число случаев заражения составляет более 77 тыс человек.

Вспышка ранее неизвестного типа коронавируса произошла в конце 2019 года в китайском городе Ухань, провинция Хубэй. Позднее вирус начал распространяться по всей стране, а также за рубежом. К настоящему моменту случаи заболевания зафиксированы в США, Канаде, Германии, Швеции, Австралии, Испании, Южной Корее, Италии, Японии, Финляндии, ОАЭ и других странах.

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