Резиденция посла Армении в Израиле теперь будет в Тель-Авиве

PanARMENIAN.Net - Резиденция посольства Армении в Израиле переведена из Еревана в Тель-Авив. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.

Он внес в указ о назначении Армена Смбатяна послом в Израиле соответствующую корректировку.

Армения и Израиль установили дипломатические отношения в 1992 году. Армен Смбатян является чрезвычайным и полномочным Послом Республики Армения в Израиле с марта 2018 года.