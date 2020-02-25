Резиденция посла Армении в Израиле теперь будет в Тель-Авиве
25 февраля 2020 - 19:51 AMT
PanARMENIAN.Net - Резиденция посольства Армении в Израиле переведена из Еревана в Тель-Авив. Соответствующий указ подписал президент Армении Армен Саркисян.
Он внес в указ о назначении Армена Смбатяна послом в Израиле соответствующую корректировку.
Армения и Израиль установили дипломатические отношения в 1992 году. Армен Смбатян является чрезвычайным и полномочным Послом Республики Армения в Израиле с марта 2018 года.
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«В России высоко ценят отношения с Арменией, которые основаны на вековой традиции дружбы и взаимного уважения.
«Это одно из наших наиболее важных приобретений в этом году», - добавил Пашинян.
«Сенат Франции только что принял закон, который позволяет ратифицировать Соглашение о всеобъемлющем и всеобъемлющем партнерстве между Арменией и Европейским союзом. Спасибо всем сенаторам», - написала она
В заявлении, в частности, говорится, что выдвинутые Саргсяну обвинения являются вопиющим проявлением политического преследования.
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