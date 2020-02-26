Число жертв коронавируса в Китае превысило 2700 человек
26 февраля 2020 - 11:10 AMT
PanARMENIAN.Net - За сутки в Китае подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом, 52 человека погибли из-за вызываемого им заболевания. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.
К 26 февраля в Китае вирус выявили у 78,064 человек, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек. При этом более 29 тыс заразившихся вирусом вылечили и выписали, пишет РБК.
В провинции Хубэй, где было изначально выявлено заболевание, число подтвержденных случаев заболевания превышает 41 тыс. За сутки там зарегистрировали 401 случай заражения, более 2 тыс человек вылечили.
По подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80,967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.
Китай сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Серж Саргсян назвал «беззаконием и попытками преследования» дела против бывших чиновников Саргсян убежден, что в борьбе за справедливость победа не имеет альтернативы
Резиденция посла Армении в Израиле теперь будет в Тель-Авиве Ранее посол находился в Ереване
Главы МИД Армении и РФ обсудили в Женеве карабахское урегулирование Встреча глав МИД состоялась в Женеве «на полях» заседания Совета по правам человека ООН
Богатейшие люди в мире за день потеряли $139 млрд из-за коронавируса Владелец Zara Амансио Отрега потерял 4 миллиарда, а Марк Цукерберг — 3.48 миллиарда