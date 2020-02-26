Число жертв коронавируса в Китае превысило 2700 человек

Число жертв коронавируса в Китае превысило 2700 человек
26 февраля 2020 - 11:10 AMT

PanARMENIAN.Net - За сутки в Китае подтвердили 406 новых случаев заражения коронавирусом, 52 человека погибли из-за вызываемого им заболевания. Об этом сообщает Национальная комиссия по здравоохранению КНР.

К 26 февраля в Китае вирус выявили у 78,064 человек, а количество жертв заболевания увеличилось до 2715 человек. При этом более 29 тыс заразившихся вирусом вылечили и выписали, пишет РБК.

В провинции Хубэй, где было изначально выявлено заболевание, число подтвержденных случаев заболевания превышает 41 тыс. За сутки там зарегистрировали 401 случай заражения, более 2 тыс человек вылечили.

По подсчетам South China Morning Post, во всем мире инфицированы 80,967 человек. Среди азиатских стран наибольшее количество зараженных после Китая выявили в Южное Корее — 1146 человек, погибли 11. В Европе лидером по числу заболевших стала Италия (323 зараженных). Количество погибших в стране выросло до 11 человек.

Китай сообщил ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Было установлено, что возбудителем стал новый коронавирус. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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