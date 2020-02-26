Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян возможно выбыл до конца сезона
26 февраля 2020 - 14:41 AMT
PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Армении и немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян не исключил, что может больше не выйти на поле в этом сезоне. Об этом он заявил в беседе с официальным сайтом ФФА.
Адамян был прооперирован 25 февраля.
«Я получил травму во время одного из матчей. Обследование показало, что необходима срочная операция из-за двойного разрыва на правой лодыжке. Операция прошла хорошо», - отметил Адамян.
По его словам, он пока не знает, сколько потребуется времени для восстановления, но, скорее всего, больше не сможет играть в этом сезоне.
«Я благодарю всех армянских болельщиков за то, что были рядом со мной в этот трудный момент и поддерживали меня», - сказал футболист.
В текущем чемпионате Германии Саркис Адамян принял участие в 15 матчах, став автором 5 голов и 1 голевой передачи.
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«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
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