Нападающий «Хоффенхайма» Саркис Адамян возможно выбыл до конца сезона

PanARMENIAN.Net - Нападающий сборной Армении и немецкого «Хоффенхайма» Саркис Адамян не исключил, что может больше не выйти на поле в этом сезоне. Об этом он заявил в беседе с официальным сайтом ФФА.

Адамян был прооперирован 25 февраля.

«Я получил травму во время одного из матчей. Обследование показало, что необходима срочная операция из-за двойного разрыва на правой лодыжке. Операция прошла хорошо», - отметил Адамян.

По его словам, он пока не знает, сколько потребуется времени для восстановления, но, скорее всего, больше не сможет играть в этом сезоне.

«Я благодарю всех армянских болельщиков за то, что были рядом со мной в этот трудный момент и поддерживали меня», - сказал футболист.

В текущем чемпионате Германии Саркис Адамян принял участие в 15 матчах, став автором 5 голов и 1 голевой передачи.