Армия Армении пополнилась женщинами-десантниками
26 февраля 2020 - 18:13 AMT
PanARMENIAN.Net - Десантно-штурмовая группа бригады спецназа ВС Армении пополнилась первыми женщинами-военнослужащими.
Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, 26 февраля министр Давид Тоноян принял участие в показательных вуступлениях рукопашного боя для женщин.
«Первые женщины-военнослужащие группы показали министру обороны практические навыки, приобретенные в ходе сложных тренировок, включая атаку ножом, защиту и другие специальные тактические приемы», - говорится в сообщении.
Женщины-военнослужащие заверили, что они готовы наравне с мужчинами выполнять и преодолевать поставленные перед ними цели и задачи особой важности на поле боя.
Служба женщин в армии в Армении не является обязательной. Однако женщины могут поступить на регулярную службу на добровольной основе.
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