Армия Армении пополнилась женщинами-десантниками

PanARMENIAN.Net - Десантно-штурмовая группа бригады спецназа ВС Армении пополнилась первыми женщинами-военнослужащими.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Армении, 26 февраля министр Давид Тоноян принял участие в показательных вуступлениях рукопашного боя для женщин.

«Первые женщины-военнослужащие группы показали министру обороны практические навыки, приобретенные в ходе сложных тренировок, включая атаку ножом, защиту и другие специальные тактические приемы», - говорится в сообщении.

Женщины-военнослужащие заверили, что они готовы наравне с мужчинами выполнять и преодолевать поставленные перед ними цели и задачи особой важности на поле боя.

Служба женщин в армии в Армении не является обязательной. Однако женщины могут поступить на регулярную службу на добровольной основе.