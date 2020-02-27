У четверых, контактировавших с больным коронавирусом в Грузии, инфекция не выявлена

PanARMENIAN.Net - Министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила, что у четверых человек, контактировавших с зараженных коронавирусом, не выявлена инфекция. Об этом заявил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян по итогам беседы с грузинской коллегой.

«По заверению Екатерины Тикарадзе, 4 человека, контактировавших с пациентом с диагностированным коронавирусом, были обследованы. Вируса у них не выявлено. Они останутся в изоляции в течение 14 дней», - отметил Торосян.

В Грузии 26 февраля был подтвержден первый случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии, который прибыл в Грузию из Ирана через Азербайджан. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.