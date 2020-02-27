Путин рассказал о предложениях использовать двойника
27 февраля 2020 - 12:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Президент РФ Владимир Путин признался, что идея привлечь двойника для его безопасности возникала в начале 2000-х годов, но он от нее отказался. Об этом президент России рассказал в интервью ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину».
«(Идея) возникала, но я отказался от двойников, - отметил он. - Это было в самые тяжелые времена борьбы с терроризмом». По его словам, в начале 2000-х годов звучали предложения, чтобы дублер заменял российского лидера на мероприятиях в местах, где главе государства находиться небезопасно. Однако Путин, по его словам, никогда не привлекал двойников.
Вопрос о том, есть ли у Путина двойник, глава государства и бравший у него интервью журналист Андрей Ванденко обнаружили в качестве одного из популярных запросов о российском лидере в интернете.
В августе 2000 года возглавлявший тогда Федеральную службу охраны РФ Евгений Муров также отметил, что у Путина нет двойников, назвав слухи об этом «мифом и чушью». Тогда он признал, что спецслужбам периодически приходится проверять информацию о возможных угрозах безопасности главы государства, исходивших в то время от террористов. Однако, по словам Мурова, использование двойников стало бы признанием слабой организации охраны российского лидера, в такой мере просто нет необходимости.
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