Погранслужба Азербайджана опровергает сведения о закрытии границы с Грузией

PanARMENIAN.Net - Информация, распространенная в связи с закрытием погранично-пропускного пункта на азербайджано-грузинской границе, не соответствует действительности, сообщили 27 февраля в Государственной пограничной службе Азербайджана, пишет Trend.

В настоящее время на пересечение границы ограничений нет.

«Пока по этому вопросу никаких решений нет. В случае принятия такого решения общественность будет проинформирована об этом», - говорится в сообщении.

Вечером 26 февраля министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия на две недели закрывает границу с Азербайджаном. Такое решение было принято после того, как гражданин Грузии, посетивший Иран, заразился коронавирусом: он вернулся в Грузию через Азербайджан. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019 в стране. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии. Мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.