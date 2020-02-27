Погранслужба Азербайджана опровергает сведения о закрытии границы с Грузией
27 февраля 2020 - 15:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Информация, распространенная в связи с закрытием погранично-пропускного пункта на азербайджано-грузинской границе, не соответствует действительности, сообщили 27 февраля в Государственной пограничной службе Азербайджана, пишет Trend.
В настоящее время на пересечение границы ограничений нет.
«Пока по этому вопросу никаких решений нет. В случае принятия такого решения общественность будет проинформирована об этом», - говорится в сообщении.
Вечером 26 февраля министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе заявила, что Грузия на две недели закрывает границу с Азербайджаном. Такое решение было принято после того, как гражданин Грузии, посетивший Иран, заразился коронавирусом: он вернулся в Грузию через Азербайджан. Это первый подтвержденный случай заражения коронавирусом нового типа COVID-2019 в стране. Инфицированный - 50-летний гражданин Грузии. Мужчина приехал из Азербайджана на маршрутном такси. Он сразу же был доставлен в инфекционную больницу Тбилиси.
Самое значимое
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
Вырученные средства будут перечисляться на счета благотворительной организации
Partner news
Самое читаемое в разделе
«Ухань-400»: Американский писатель-фантаст еще в 1981 году «предсказал» зарождение вируса в китайском городе
Последние новости
Дель Пьеро не смог получить визу РФ в Италии: Пришлось лететь в Ереван Экс-игрок «Ювентуса» не смог попасть в два генконсульства России в Италии, которые расположены в Милане и Генуе
МИД Армении призывает не ездить в Иран, Китай, Японию, Южную Корею и Италию Во внешнеполитическом ведомстве призывают находящихся в этих странах граждан Армении следить за информацией Минздрава РА
Мартиросян - о стендапе: Это ты, твой юмор в чистом виде По его словам, переход в стендап можно назвать «и кризисом среднего возраста, и кризисом творческого человека, и кризисом юмориста»
Самолет SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево из-за вибрации двигателя На борту самолета находились 78 пассажиров, пострадавших нет