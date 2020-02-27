Число жертв коронавируса в Иране достигло 26 человек
27 февраля 2020 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заражений коронавирусом в Иране за сутки увеличилось на более чем 100 человек, достигнув 245, число жертв возросло до 26. Об этом сообщил 27 февраля представитель министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур.
«С полудня вчерашнего дня к полудню сегодняшнего точно удалось установить 106 новых случаев. С учетом вчерашних данных достигло 245 случаев заражения. К сожалению, 7 человек скончались, с учетом прежних жертв – 26 человек погибли», - сказал он, пишет РИА Новости.
Днем ранее министерство здравоохранения Ирана сообщало о 139 случаях заражения, из которых 19 были со смертельным исходом.
На этот раз наибольшее число случаев заражения в Тегеране – 38, следующим идет Гилян – 23, потом Кум, с которого началось распространение коронавируса и в котором количество зараженных пошло на убыль – 7 случаев (накануне было 15).
Власти Ирана ранее приняли решение продлить отмену культурных мероприятий по всей стране до 6 марта. Кроме того, в данный момент закрыты учебные заведения, университеты не будут принимать студентов еще неделю.
Ранее в Армении было принято решение о временном закрытии границы с Ираном. Так, решено на две недели прекратить сухопутное сообщение с Исламской Республикой Иран и ввести неполные ограничения в отношении авиационного сообщения. Грузоперевозки с ИРИ будут осуществляться без ограничений с применением режима особого контроля в отношении водителей. Никаких ограничений для возвращения на родину граждан Армении и Ирана применяться не будет.
Photo. Reuters
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