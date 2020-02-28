Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна

Потенциальную вакцину от коронавируса разработала компания Нубара Афеяна
28 февраля 2020 - 15:26 AMT

PanARMENIAN.Net - Бостонская биотехнологическая компания Moderna Therapeutics, основателем которой является американский инженер-технолог армянского происхождения Нубар Афеян, представила вакцину mRNA-1273 от коронавируса COVID-19.

Первая партия ампул с вакциной была направлена в Национальный институт изучения аллергических и инфекционных заболеваний (NIAID) для испытания на людях, пишет Time.

Вакцина, по словам разработчиков, была создана в рекордные сроки, учитывая угрозу дальнейшего распространения коронавируса,- всего за 42 дня с момента секвенирования генома вируса. Над проблемой работали почти 100 сотрудников Moderna, работа велась даже на выходных.

Испытания вакцины должны начаться в апреле. Для этого будут приглашены 20–25 здоровых добровольцев, им введут две дозы вакцины, чтобы оценить ее безопасность и формирование иммунного ответа, необходимого для защиты от вируса. Первые результаты испытаний могут появиться в июле или августе. Если они будут успешными, в широком доступе вакцина появится в течение нескольких месяцев после этого.

Как изобретатель, предприниматель и генеральный директор, Нубар Афеян стал соучредителем и помог создать 40 компаний за свою 30-летнюю карьеру. Он также является основателем и генеральным директором компании Flagship Pioneering, которая внедряет системные инновации в области наук о жизни человека. Афеян в 2015 году стал сооснователем гуманитарной инициативы «Аврора».

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