Болгария заявляет о полетах Wizz Air Ереван-София, но в Ереване об этом не слышали

Болгария заявляет о полетах Wizz Air Ереван-София, но в Ереване об этом не слышали
28 февраля 2020 - 19:08 AMT

PanARMENIAN.Net - Болгарские власти выбрали авиакомпанию Wizz Air для осуществления рейсов Ереван-София, сообщает Econ.bg.

Однако, как сообщили PanARMENIAN.Net в Комитете гражданской авиации РА, армянская сторона не получала такого запроса и не располагает информацией о рейсах Ереван-София.

Источник утверждает, что выбор был сделан в результате межгосударственных соглашений в соответствии с национальным законодательством Европейского Союза и Болгарии. По его данным, авиакомпания готова выполнять два рейса в неделю, начиная с конца марта.

Бюджетные авиакомпании Wizz Air и Ryanair в 2019 году объявили о новых направлениях из Армении. Wizz Air начинает полеты по маршруту Ереван-Ларнака (Кипр) с июня, в Вену и Вильнюс - с апреля. Ryanair выполняет регулярные рейсы из Рима и Милана в Ереван с января, а с лета стартуют рейсы в Берлин. Также запланированы рейсы из Гюмри в Мемминген.

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