Серж Танкян примет участие в посвященном Геноциду армян мероприятии в парламенте Новой Зеландии
28 февраля 2020 - 17:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Солист известной американской группы System of a Down Серж Танкян, удостоенной премии «Грэмми», в марте примет участие в мероприятии в парламенте Новой Зеландии, в рамках которого расскажет о влиянии Геноцида армян на его жизнь.
Мероприятие организует Гарет Хьюз по согласованию с армянским Национальным комитетом Новой Зеландии (ANC-NZ).
На мероприятии в парламенте Новой Зеландии к Танкяну присоединится ученый-геноцидолог из Австралии доктор Панайотис Диамадис, который также выступит перед аудиторией, состоящей из членов парламента и других высокопоставленных лиц. Диамадис расскажет, как новозеландцы пришли на помощь жертвам Геноцида армян, ассирийцев и греков во время Первой мировой войны.
Серж Танкян - житель Новой Зеландии. Танкян является внуком людей, переживших Геноцид армян, и прославился как фронтмен System of a Down, которая продала более 40 миллионов альбомов по всему миру.
Танкян неоднократно затрагивал тему признания Геноцида армян в мире.
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