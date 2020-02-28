Серж Танкян примет участие в посвященном Геноциду армян мероприятии в парламенте Новой Зеландии

PanARMENIAN.Net - Солист известной американской группы System of a Down Серж Танкян, удостоенной премии «Грэмми», в марте примет участие в мероприятии в парламенте Новой Зеландии, в рамках которого расскажет о влиянии Геноцида армян на его жизнь.

Мероприятие организует Гарет Хьюз по согласованию с армянским Национальным комитетом Новой Зеландии (ANC-NZ).

На мероприятии в парламенте Новой Зеландии к Танкяну присоединится ученый-геноцидолог из Австралии доктор Панайотис Диамадис, который также выступит перед аудиторией, состоящей из членов парламента и других высокопоставленных лиц. Диамадис расскажет, как новозеландцы пришли на помощь жертвам Геноцида армян, ассирийцев и греков во время Первой мировой войны.

Серж Танкян - житель Новой Зеландии. Танкян является внуком людей, переживших Геноцид армян, и прославился как фронтмен System of a Down, которая продала более 40 миллионов альбомов по всему миру.

Танкян неоднократно затрагивал тему признания Геноцида армян в мире.