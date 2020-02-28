75 сотрудников Центра профилактики СПИДа в Армении подали коллективное заявление об увольнении

PanARMENIAN.Net - 75 из 107 работников Республиканского центра профилактики СПИДа в Ереване представили коллективное заявление об увольнении.

«Мы - нижеподписавшиеся работники «Республиканского центра профилактики СПИДа», представляем заявление об увольнении, возлагая всю ответственность за сложившуюся ситуацию на министерство здравоохранения», - говорится в заявлении.

Правительство Армении на заседании 30 января приняло решение об объединении ЗАО «Республиканский центр профилактики СПИДа» и ЗАО «Инфекционная клиническая больница «Норк». Решение вызвало недовольство сотрудников СПИД-центра. 27 февраля они провели акцию протеста перед зданием правительства с требованием пересмотреть решение.

Сотрудники СПИД-центра считают, что Центр проводит множество мероприятий, которые не могут быть включены в структуру инфекционной больницы, в частности, эпидемиологический контроль, научно-исследовательские работы и др. Выражая свое несогласие с решением Минздрава, сотрудники Центра подают в отставку, возлагая всю ответственность на властей.

В Минздраве отмечают, что объединение двух медучреждений нацелено на интеграцию, обеспечение качества и доступности услуг для пациентов. В ведомстве говорят, что до этого центр предоставлял только амбулаторные услуги по диагностике и лечению ВИЧ/СПИДа, не работал круглосуточно и в выходные дни, что являлось препятствием для своевременного исследования и взятия под контроль случаев, поступающих от общественных организаций.