75 сотрудников Центра профилактики СПИДа в Армении подали коллективное заявление об увольнении

75 сотрудников Центра профилактики СПИДа в Армении подали коллективное заявление об увольнении
28 февраля 2020 - 16:23 AMT

PanARMENIAN.Net - 75 из 107 работников Республиканского центра профилактики СПИДа в Ереване представили коллективное заявление об увольнении.

«Мы - нижеподписавшиеся работники «Республиканского центра профилактики СПИДа», представляем заявление об увольнении, возлагая всю ответственность за сложившуюся ситуацию на министерство здравоохранения», - говорится в заявлении.

Правительство Армении на заседании 30 января приняло решение об объединении ЗАО «Республиканский центр профилактики СПИДа» и ЗАО «Инфекционная клиническая больница «Норк». Решение вызвало недовольство сотрудников СПИД-центра. 27 февраля они провели акцию протеста перед зданием правительства с требованием пересмотреть решение.

Сотрудники СПИД-центра считают, что Центр проводит множество мероприятий, которые не могут быть включены в структуру инфекционной больницы, в частности, эпидемиологический контроль, научно-исследовательские работы и др. Выражая свое несогласие с решением Минздрава, сотрудники Центра подают в отставку, возлагая всю ответственность на властей.

В Минздраве отмечают, что объединение двух медучреждений нацелено на интеграцию, обеспечение качества и доступности услуг для пациентов. В ведомстве говорят, что до этого центр предоставлял только амбулаторные услуги по диагностике и лечению ВИЧ/СПИДа, не работал круглосуточно и в выходные дни, что являлось препятствием для своевременного исследования и взятия под контроль случаев, поступающих от общественных организаций.

 Самое значимое
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудиторииМинобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Прошло 16 лет со дня убийства армянского офицера МаргарянаПрошло 16 лет со дня убийства армянского офицера Маргаряна
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
В Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавирусаВ Армении создадут межведомственную комиссию по предотвращению распространения коронавируса
Соответствующее решение подписал премьер-министр РА Никол Пашинян
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Viber впервые начнет продавать рекламу в РФ Рекламу в мессенджере будет продавать IMHO
Посол Армении обратился в Генпрокуратуру РФ из-за клеветы о сумгаитском погроме в СМИ Тоганян заявил, что не будет требовать от издания опровержений, но уже обратился к генпрокурору РФ
В Азербайджане подтвердился первый случай коронавируса Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Процесс модернизации Мецаморской АЭС отстал от графика Бюджет запланированной работы между армянской и российской сторонами пока обсуждается