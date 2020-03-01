Армения на неделю закроет школы, вызи и детсады из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Детсады, школы, вузы и прочие образовательные учреждения в Армении закроются на неделю в связи с ситуацией с коронавирусом, объявил министр образования Араик Арутюнян на станице в Facebook.

«Это позволит облегчить напряженное положение», - отметил он.

1 марта было объявлено о первом зарегистрированном случает коронавируса в Армении: 29-летний гражданин страны, вернувшийся из Ирана, и 32 человека, контактировавшие с ним, помещены под карантин. Отменен марш по поводу годовщины событий 1 марта (гибели людей в ходе столкновений оппозиции и полиции после выборов в 2008 году).

Ранее Армения частично закрыла границу с Ираном из-за коронавируса: граждане обеих стран могут вернуться на родину. После вспышки коронавируса в страну вернулось около 1000 граждан. В Иране по последним данным заражено 978 человек, 54 человек умерло.