Жертвами коронавируса в мире стали более 3000 человек
2 марта 2020 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем мире от нового типа коронавируса скончались более 3000 человек. Число заразившихся во всем мире, согласно данным SCMP, превысило 89,000 человек.
По информации Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зарегистрировано 80,026 подтвержденных случая заболевания, пишет РБК.
За пределами Китая уже выявлено более 7000 инфицированных. Крупные вспышки нового коронавируса произошли в Южной Корее (заразились 4212 человек), Италии (1694) и Иране (978).
Всего от осложнений, вызванных этим вирусом, скончались 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае.
Число заболевших коронавирусом во Франции достигло 130 человек, случаи заболевания подтверждены в 12 регионах. Из-за вспышки вируса в стране временно закрылся Лувр, в США скончался второй человек.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Зараженный сам обратился к врачу. Предварительный тест показал заражение коронавирусом. Больной чувствует себя хорошо.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
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