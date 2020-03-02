Тренер «Ромы»: Мхитарян изо дня в день улучшает свою игру
2 марта 2020 - 14:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Главный тренер итальянской «Ромы» Пауло Фонсека после победы над «Кальяри» со счетом 4:3 в 26-м туре Серии А похвалил полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, который забил гол и сделал голевую передачу.
По словам тренера, Мхитарян изо дня в день улучшает свою игру и становится все более важным футболистом для итальянского клуба, пишет Romanews.
«Я не могу сказать, что было бы, если бы Мхитарян не пропустил долгое время из-за травмы, но он вернулся очень успешно. Сегодня он провел великолепную игру. Мхитарян - важный игрок для нас, и он становится лучше с каждым днем», - заявил Фонсека.
На вопрос, кого бы предпочел Фонсека при выборе между Генрихом Мхитаряном и итальянским полузащитником Лоренцо Пеллегрини, тренер ответил: «Это хорошая головная боль для тренера. Плохо, когда у нас нет игроков. Мы проводим много игр, и есть место для всех игроков».
«Рома» обыграли «Кальяри» в гостевом матче 26-го тура Серии А чемпионата Италии со счетом 4:3. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян отличился, став автором гола и голевой передачи.
В этом сезоне 31-летний Мхитарян провел за «Рому» 17 встреч во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.
Photo. Getty Images
Самое значимое
Мартиросян, выступающий в весовой категории 109 кг, входит в пятерку претендентов-мужчин
«Международная федерация уже поздравила нас с золотой медалью Симона Мартиросяна, так как допинг-тестер чемпиона Олимпийских игр 2012 года Руслана Нурудинова оказался положительным», - отметил он.
За его кандидатуру проголосовали 13 человек, в пользу другого кандидата – Товмаса Григоряна – 7 человек.
Сборная Армении по футболу сохранила свою позицию в рейтинге и по-прежнему занимает 102 место.
Partner news
ПАРТНЕР СЕКЦИИ
Последние новости
Ученые обнаружили в метеорите первый внеземной белок Потенциальный белок мог сформироваться примерно 4.6 млрд лет назад
Мюнхен частично оплатит женщинам такси для их безопасности Баварская столица стала первым немецким мегаполисом, который решил обезопасить дорогу домой для женщин в ночное время, предложив им воспользоваться такси со скидкой
Пашинян: В Армении новых случаи заражения коронавирусом, не выявлено По его словам, результаты тестов 9 человек отрицательные
У вернувшегося из Италии россиянина нашли коронавирус Заболевание проходит в легкой форме