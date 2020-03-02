Тренер «Ромы»: Мхитарян изо дня в день улучшает свою игру

PanARMENIAN.Net - Главный тренер итальянской «Ромы» Пауло Фонсека после победы над «Кальяри» со счетом 4:3 в 26-м туре Серии А похвалил полузащитника сборной Армении Генриха Мхитаряна, который забил гол и сделал голевую передачу.

По словам тренера, Мхитарян изо дня в день улучшает свою игру и становится все более важным футболистом для итальянского клуба, пишет Romanews.

«Я не могу сказать, что было бы, если бы Мхитарян не пропустил долгое время из-за травмы, но он вернулся очень успешно. Сегодня он провел великолепную игру. Мхитарян - важный игрок для нас, и он становится лучше с каждым днем», - заявил Фонсека.

На вопрос, кого бы предпочел Фонсека при выборе между Генрихом Мхитаряном и итальянским полузащитником Лоренцо Пеллегрини, тренер ответил: «Это хорошая головная боль для тренера. Плохо, когда у нас нет игроков. Мы проводим много игр, и есть место для всех игроков».

«Рома» обыграли «Кальяри» в гостевом матче 26-го тура Серии А чемпионата Италии со счетом 4:3. Армянский полузащитник Генрих Мхитарян отличился, став автором гола и голевой передачи.

В этом сезоне 31-летний Мхитарян провел за «Рому» 17 встреч во всех турнирах, забив 6 голов и сделав 4 ассиста.