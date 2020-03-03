ВОЗ - о коронавирусе: Каждая страна должна сама решить, как сдержать эпидемию

PanARMENIAN.Net - Весь мир оказался на неизведанной территории в борьбе с коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреисус. По его словам, ВОЗ не сталкивалась с таким вирусом, в некотором смысле он уникальный, но распространение его еще может быть остановлено.

Глава ВОЗ настаивает, что с этим новым вирусом можно бороться, но это необходимо делать немедленно. «Выбора нет», - добавил он, пишет BBC.

По его словам, каждая страна должна сама решить, как именно сдержать эпидемию, так как это, по его словам, уникальный вирус, с уникальными характеристиками. Тем не менее, уже принимаемые различными странами меры, судя по всему, сдерживают его распространение.

Гебреисус отметил, что самые опасные очаги распространения коронавируса сегодня - Южная Корея, Иран, Италия и Япония, но угроза существует для всех стран.

Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182. Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156. В Южной Корее насчитывается 4335 больных, скончались 26 человек, в Италии - 2036, скончались 52, в Иране - 1500, скончались 66.