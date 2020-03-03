В Армении результаты тестов на коронавирус еще у 8 человек оказались отрицательными

В Армении результаты тестов на коронавирус еще у 8 человек оказались отрицательными
3 марта 2020 - 13:12 AMT

PanARMENIAN.Net - Результаты тестов на коронавирус еще у 8 человек в Армении оказались отрицательными. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Были проведены тесты в связи с еще 8 подозрительными случаями, все результаты – отрицательные, то есть коронавируса не диагностировано», - отметил Пашинян.

По его словам, состояние здоровья единственного пациента, у которого диагностирован коронавирус, остается неизменным.

«У него даже температуры нет. Хорошо себя чувствуют и находящиеся в гостинице в Цахкадзоре», – написал премьер.

В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Он помещен под карантин в Цахкадзоре, Помимо него, там находятся еще 32 человека, с которыми он имел контакт.

 Самое значимое
Первый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантинПервый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантин
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудиторииМинобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Прошло 16 лет со дня убийства армянского офицера МаргарянаПрошло 16 лет со дня убийства армянского офицера Маргаряна
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
На Украине зафиксирован первый случай коронавируса Коронавирус обнаружен у мужчины, прибывшего на родину из Италии через Румынию
В римейке «Мулан» не будет возлюбленного главной героини: Он не соответствует требованиям #MeToo Как рассказал продюсер проекта, развитие отношений Мулан и Ли Шанга не вписывается в новую реальность
МИД Армении: Турция не может играть роли в процессе карабахского урегулирования Таким образом пресс-секретарь МИД Армении ответила на заявление главы МИД Турции
Издевавшийся над российским срочником сослуживец получил два года условно При вынесении решения суд учел, что Мухатов признал вину, попросил прощения у потерпевших и возместил им моральный вред