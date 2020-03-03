В Армении результаты тестов на коронавирус еще у 8 человек оказались отрицательными
3 марта 2020 - 13:12 AMT
PanARMENIAN.Net - Результаты тестов на коронавирус еще у 8 человек в Армении оказались отрицательными. Об этом написал на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян.
«Были проведены тесты в связи с еще 8 подозрительными случаями, все результаты – отрицательные, то есть коронавируса не диагностировано», - отметил Пашинян.
По его словам, состояние здоровья единственного пациента, у которого диагностирован коронавирус, остается неизменным.
«У него даже температуры нет. Хорошо себя чувствуют и находящиеся в гостинице в Цахкадзоре», – написал премьер.
В ночь на 1 марта в Армении был зафиксирован первый подтвержденный случай коронавируса. Пациент - 29-летний гражданин Армении, прибывший из Тегерана в страну 28 февраля вместе с женой. Он помещен под карантин в Цахкадзоре, Помимо него, там находятся еще 32 человека, с которыми он имел контакт.
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