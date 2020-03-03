В мире более 90 тысяч человек заражены коронавирусом
3 марта 2020 - 11:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182.
Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, увеличившись более чем на 1700 случаев заражения по сравнению с 1 марта, пишет «Интерфакс».
Количество умерших от заболевания в Китае составило на 2 марта 2915 человек, за его пределами – 128 человек.
В Южной Корее насчитывается 4335 больных, скончались 26 человек, в Италии - 2036, скончались 52, в Иране - 1500, скончались 66.
Всего коронавирус был зафиксирован в 64 странах и районах мира.
Самое значимое
Заразившимся является россиянин, прилетевший из Ирана
Больные изолированы, людей, контактировавших с ними, проверили
Сейчас число подтвержденных случаев заражения достигло 5999 человек
Ученые говорят, что потепление Мирового океана вследствие изменения климата ускоряется
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