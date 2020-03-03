В мире более 90 тысяч человек заражены коронавирусом

PanARMENIAN.Net - Число заразившихся коронавирусом COVID-19 в мире достигло 90182.

Из общего числа больных 80026 приходятся на материковый Китай, в других странах мира число инфицированных выросло в понедельник до 10156, увеличившись более чем на 1700 случаев заражения по сравнению с 1 марта, пишет «Интерфакс».

Количество умерших от заболевания в Китае составило на 2 марта 2915 человек, за его пределами – 128 человек.

В Южной Корее насчитывается 4335 больных, скончались 26 человек, в Италии - 2036, скончались 52, в Иране - 1500, скончались 66.

Всего коронавирус был зафиксирован в 64 странах и районах мира.