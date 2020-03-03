В Нидерландах судят застрелившего 4 человек турка
3 марта 2020 - 13:45 AMT
PanARMENIAN.Net - Выходец из Турции Гёкмен Таныш, застреливший в 2019 году четверых человек в трамвае в нидерландском Утрехте, предстал 2 марта перед судом.
38-летний Таныш обвиняется в совершении убийств террористического характера и в террористических угрозах, пишет «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на издание DutchNews.
18 марта 2019 года Таныш открыл стрельбу в трамвае в Утрехте, в результате чего погибли три человека, еще несколько человек получили ранения. Нападавший был обнаружен и задержан после семи часов поисков. В конце марта один из получивших ранение - 74-летний мужчина скончался в нидерландской больнице.
Таныш признал вину, отметив, что действовал в одиночку.
В декабре 2019 года Танышу суд выделил адвоката после того, как в ходе психологической экспертизы у него была выявлена низкая умственная работоспособность и сниженная ответственность.
Обвиняемый ранее заявлял, что не признает нидерландские суды и отказывался от правовой защиты. 5 марта представители прокуратуры предъявят обвинения.
Ожидается, что вердикт будет вынесен судом 20 марта.
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