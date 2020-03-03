В Иране 23 депутата заразились коронавирусом

В Иране 23 депутата заразились коронавирусом
3 марта 2020 - 17:19 AMT

PanARMENIAN.Net - Уже 23 депутата парламента Ирана заразились коронавирусом. Об этом сообщил помощник спикера Абдолрез Месри.

Он также призвал парламентариев ограничить контакты с населением. Тем не менее, по словам Месри, палата продолжит работу, пишет РИА Новости.

29 февраля стало известно, что избранный на последних парламентских выборах иранский депутат Мухаммед Али Рамазани скончался от коронавируса.

По последним данным, с 19 февраля в Иране зафиксирован 1501 случай заражения коронавирусом, из них 66 со смертельным исходом, 291 человек выздоровел. Власти Ирана прогнозируют дальнейшее распространение заболевания.

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