В Иране из-за коронавируса из тюрем выпустили 54,000 заключенных
4 марта 2020 - 14:36 AMT
PanARMENIAN.Net - В Иране в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса временно из тюрем выпускают 54,000 заключенных. Об этом власти страны заявили 3 марта.
«Здоровье заключенных очень важно для нас, независимо от их статуса в качестве охранников или обычных заключенных», - сообщил пресс-секретарь иранской судебной системы Голамхоссейна Эсмаили, пишет KP.RU.
Не указано, кого коснется амнистия.
Иран оказался в списке стран, наиболее пострадавших от коронавируса, не считая Китая. В стране диагноз COVID-19 поставили уже 2366 человек, погибли 77. В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) признали, что ситуация в Иране вызывает особое беспокойство из-за острой нехватки средств защиты - масок, перчаток, костюмов и очков для врачей, а также систем интенсивной терапии для пациентов с осложнениями. Недостаточное количество аппаратов в больницах приводит к такому высокому числу смертей.
В Иране стараются принять меры по сдерживанию распространения вируса.
Смертность от коронавируса в Иране выше, чем во многих странах за пределами Китая - 4.4%. Для сравнения, в Италии -2.6%. Выше всего - в США - 5.9%, здесь подтверждено 122 случая заражения, 9 смертей.
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