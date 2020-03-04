Турецкий ведущий в эфире программы призвал «убраться из страны» иностранцев, в том числе - армян
4 марта 2020 - 17:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Ведущий одного из местных телеканалов турецкого города Урфа в эфире программы выступил с ксенофобским заявлением.
Попытавшись оправдать военные действия турецкой армии в Идлибе, он обратился к проживающим в Турции армянам и другим народам с призывом «убраться» из страны, пишет Ermenihaber.am.
«Могут быть люди, считающие, что эта страна – не их родина, эта нация – не их. Для них открылась прекрасная возможность. Пока границы открыты для беженцев, вы тоже можете под видом беженцев убраться из этой страны, покинуть страну.
Вы можете сказать, мол, «я не сын этой страны», «я внук русского», «сын немца», «внук англичанина», «армянин»… Если так, то ворота открыты, убирайтесь, уходите», – заявил ведущий в эфире программы.
Ситуация в Идлибе обострилась в январе, когда сирийская правительственная армия начала наступление в этом регионе. В ночь на 28 февраля турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийской армии. Атака послужила ответом на обстрел турецкого конвоя в районе Джебель-аз-Завия, в результате которого погибли 33 военнослужащих, еще 32 получили ранения. Турция пообещала отомстить Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО.
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