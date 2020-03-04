Число умерших от коронавируса в Иране достигло 92-х, заражены около 3000

PanARMENIAN.Net - Число заражений коронавирусом в Иране 4 марта превысило 2.9 тысячи случаев, число жертв возросло до 92, выздоровели 552 человека. Об этом сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

«К настоящему моменту с полудня вчерашнего дня сообщалось о 586 новых случаях. Всего с учетом новых данных – 2922 случая заражения. 15 больных скончались. Число жертв возросло до 92. Число выздоровевших – 552 человека», - сообщил Джаханпур, пишет РИА Новости.

В ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) признали, что ситуация в Иране вызывает особое беспокойство из-за острой нехватки средств защиты - масок, перчаток, костюмов и очков для врачей, а также систем интенсивной терапии для пациентов с осложнениями. Недостаточное количество аппаратов в больницах приводит к такому высокому числу смертей.