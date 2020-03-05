Рок-группа Genesis воссоединится
5 марта 2020 - 12:36 AMT
PanARMENIAN.Net - Участники рок-группы Genesis воссоединятся, чтобы отправиться в концертный тур по Британии и Ирландии. Последний раз они выступали вместе 13 лет назад.
Тони Бэнкс, Фил Коллинз и Майк Резерфорд рассказали о своих планах в эфире радиостанции BBC Radio 2.
«Это естественная ситуация, мне кажется, - сказал Бэнкс. - Мы хорошие друзья, и мы все живы-здоровы, и вот мы здесь».
Во время тура к ним присоединится 18-летний Николас, сын Филла Коллинза - он займет место отца за ударной установкой. В концертах не будет участвовать еще один основатель группы Питер Гэбриел - он покинул Genesis в 1975 году. Гитарист Стив Хэкетт также не участвует в проекте.
Концертный тур будет называться «Последнее домино». Он стартует с концерта в Дублине 16 ноября.
Группа выступит в Ливерпуле, Лидсе, Бирмингеме, Белфасте, Манчестере, Ньюкасле и Глазго и даст два концерта на лондонской O2 Arena.
Genesis была основана в конце 1960-х. Сначала группа записывала альбомы в жанре прогрессивного рока. После нескольких смен состава они пришли к более классическому звучанию и стали одной из самых успешных рок-групп 1980-х. Группа записала 15 студийных и 6 концертных альбомов, которые разошлись тиражом в более чем 100 млн экземпляров.
Последний раз участники Genesis выступали вместе в 2007 году, чтобы отметить 40-летие создания группы.
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