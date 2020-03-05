Премьеру нового фильма о Бонде отложили на полгода из-за коронавируса

PanARMENIAN.Net - Новый фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», выйдет в прокат на семь месяцев позже, чем было запланировано, из-за вспышки коронавируса в мире. Об этом сообщили продюсеры картины.

Релиз картины «Не время умирать» планировался на 3 апреля, но теперь премьера в Великобритании переносится на 12 ноября, в США - на 25 ноября. Вместе с тем, даты премьер в других странах пока не обновлялись, пишет BBC.

Ранее создатели двух самых популярных фанатских сайтов, посвященных фильмам о Джеймсе Бонде, призвали продюсеров новой серии «бондианы» отложить премьеру из-за вспышки коронавируса.

Как отмечали в открытом письме основатели сайтов MI6 Confidential и The James Bond Dossier Джеймс Пейдж и Дэвид Ли, «здоровье людей должно цениться больше, чем графики премьерных показов».