Число жертв коронавируса в Иране превысило 100 человек: В стране закрывают школы и вузы
5 марта 2020 - 17:32 AMT
PanARMENIAN.Net - Из-за вспышки коронавируса в Иране до 20 марта будут закрыты все школы и университеты. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки. Кроме того, власти ограничат поездки между крупными городами.
По данным на 5 марта, в стране зарегистрирован 591 новый случай коронавируса и 15 новых смертей, общее число заболевших составляет 3513, 107 скончались, пишут «Ведомости».
С 20 марта в Иране отмечают Новый год. После – новогодние каникулы.
Ранее минздрав Ирана уже объявлял о закрытии всех школ в стране. Ограничения вводились с 29 февраля по 3 марта.
О первых случаях заражения коронавирусом в Иране стало известно 19 февраля. Среди заболевших – заместитель министра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирчи.
4 марта о закрытии до середины марта школ и университетов объявило правительство Италии. В стране, по последним данным, зарегистрировано 3089 случаев коронавируса, 107 человек скончались, говорится на сайте департамента гражданской защиты страны. В Китае число заболевших превысило 80 000.
Photo. Reuters
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