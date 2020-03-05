Число жертв коронавируса в Иране превысило 100 человек: В стране закрывают школы и вузы

PanARMENIAN.Net - Из-за вспышки коронавируса в Иране до 20 марта будут закрыты все школы и университеты. Об этом заявил министр здравоохранения страны Саид Намаки. Кроме того, власти ограничат поездки между крупными городами.

По данным на 5 марта, в стране зарегистрирован 591 новый случай коронавируса и 15 новых смертей, общее число заболевших составляет 3513, 107 скончались, пишут «Ведомости».

С 20 марта в Иране отмечают Новый год. После – новогодние каникулы.

Ранее минздрав Ирана уже объявлял о закрытии всех школ в стране. Ограничения вводились с 29 февраля по 3 марта.

О первых случаях заражения коронавирусом в Иране стало известно 19 февраля. Среди заболевших – заместитель министра здравоохранения и медицинского образования страны Ирадж Харирчи.

4 марта о закрытии до середины марта школ и университетов объявило правительство Италии. В стране, по последним данным, зарегистрировано 3089 случаев коронавируса, 107 человек скончались, говорится на сайте департамента гражданской защиты страны. В Китае число заболевших превысило 80 000.