Кардашьян посетила Белый дом вместе с освобожденными ее усилиями заключенными

PanARMENIAN.Net - Известная американская звезда реалити-шоу, актриса и модель армянского происхождения Ким Кардашьян-Уэст в очередной раз встретилась с президентом США Дональдом Трампом. Тема разговора у них была той же, что и в прошлый раз - реформа тюремной системы.

Вместе с Кардашьян в Белый дом пришли женщины, которые благодаря активному лоббингу светской львицы получили помилование по решению Дональда Трампа и вышли из тюрьмы в феврале, - Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон.

«Я не слышала, чтобы об этих женщинах говорили в новостях. Поэтому я считаю важным рассказать о них вам лично»,- сообщила Кардащьян в Instagram и Twitter.

Женщины были освобождены согласно так называемому First Step Act, программы, принятой Трампом в апреле 2019 года. Она направлена на смягчение наказаний за ненасильственные преступления. Над ней работал супруг Иванки Трамп Джаред Кушнер, а Ким выступала в качестве советчика и активного апологета.

В июне 2018 года Дональд Трамп после просьбы Кардашьян-Уэст помиловал Элис Мари Джонсон. Женщина была пожизненно осуждена за хранение наркотиков и провела за решеткой 22 года.

В 2018 году Кардашьян решила стать адвокатом. Для этого она начала заниматься при юридической фирме в Сан-Франциско. Учеба займет четыре года, а лицензию Кардашьян сможет получить не раньше 2022 года.