Ucom предлагает в 2 раза больше интернета на 2 года при покупке любого смартфона
5 марта 2020 - 18:44 AMT
PanARMENIAN.Net - В преддверии весенних праздников компания Ucom предлагает приобрести предпочитаемую модель из широкого ассортимента смартфонов.
В частности, в случае приобретения смартфона Xiaomi Redmi Note 8T с 4-мя основными камерами за 80,800 драмов, новые и текущие абоненты голосовых тарифных планов uПредоплатный и постоплатной услуги Ucom Универсал/ Универсал Плюс получат в 2х больше интернета без каких бы то ни было обязательств.
Объем включенных в выбранный абонентом тарифный план гигабайтов будет удвоен. В частности, абоненты услуги uПредоплатный смогут получить до 12 ГБ интернета, а абоненты постоплатой услуги Универсал/ Универсал Плюс имеют возможность получать до 90 ГБ в течение 2-х лет.
«Как всегда, в преддверии весенних праздников абоненты мобильных услуг Ucom могут приобрести не только смартфон Xiaomi Redmi Note 8T, оснащенный 4-я основными камерами, 6.3-дюймовым экраном, возможностью быстрой зарядки мощного аккумулятора и NFC, но и любой другой из самого широкого ассортимента популярных брендов. Мы ценим желание абонентов всегда оставаться на связи со своими близкими, поэтому в дополнение к любому смартфону предоставляем двойной объем гигабайтов», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.
Предложение действительно при покупке любого смартфона, как наличными, так и в кредит.
Самое значимое
Один из сотрудников на заводе в Южной Корее, на котором собираются Galaxy Fold и Z Flip, оказался заражен вирусом
Речь идет о дорогостоящем оборудовании, которое будет не только летать, но и «выстреливать» семенами и саженцами
Встреча состоялась в рамках Всемирного экономического форума в Давосе
Конгресс на тему «Сила децентрализации. ожидание и опасность» проходит 6-9 октября
Partner news
Последние новости
В Армении молодые супружеские пары смогут проходить бесплатное обследование при планированиии ребенка Правительство Армении утвердило программу демографических реформ, направленных на увеличение рождаемости в стране
В Арцахе будут выращивать киви: Первые саженцы на 1000 га уже заказаны Сады будут посажены в Бердашене
Кардашьян посетила Белый дом вместе с освобожденными ее усилиями заключенными Тайнис Николь Холл, Кристал Муньос и Джудит Негрон вышли из тюрьмы в феврале
Число жертв коронавируса в Иране превысило 100 человек: В стране закрывают школы и вузы По данным на 5 марта, в стране зарегистрирован 591 новый случай коронавируса и 15 новых смертей