Ucom предлагает в 2 раза больше интернета на 2 года при покупке любого смартфона

PanARMENIAN.Net - В преддверии весенних праздников компания Ucom предлагает приобрести предпочитаемую модель из широкого ассортимента смартфонов.

В частности, в случае приобретения смартфона Xiaomi Redmi Note 8T с 4-мя основными камерами за 80,800 драмов, новые и текущие абоненты голосовых тарифных планов uПредоплатный и постоплатной услуги Ucom Универсал/ Универсал Плюс получат в 2х больше интернета без каких бы то ни было обязательств.

Объем включенных в выбранный абонентом тарифный план гигабайтов будет удвоен. В частности, абоненты услуги uПредоплатный смогут получить до 12 ГБ интернета, а абоненты постоплатой услуги Универсал/ Универсал Плюс имеют возможность получать до 90 ГБ в течение 2-х лет.

«Как всегда, в преддверии весенних праздников абоненты мобильных услуг Ucom могут приобрести не только смартфон Xiaomi Redmi Note 8T, оснащенный 4-я основными камерами, 6.3-дюймовым экраном, возможностью быстрой зарядки мощного аккумулятора и NFC, но и любой другой из самого широкого ассортимента популярных брендов. Мы ценим желание абонентов всегда оставаться на связи со своими близкими, поэтому в дополнение к любому смартфону предоставляем двойной объем гигабайтов», - отметил соучредитель и генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

Предложение действительно при покупке любого смартфона, как наличными, так и в кредит.