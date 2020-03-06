Армянская армия пресекла попытку диверсии азербайджанцев

Армянская армия пресекла попытку диверсии азербайджанцев
6 марта 2020 - 11:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Около 05.30 утра 6 марта ВС Армении пресекли попытку азербайджанской диверсии на северо-восточном направлении.

По сообщению пресс-службы минобороны Армении, с армянской стороны есть один легко раненный военнослужащий. Азербайджанцы отступили с потерями, оставив на месте столкновения боеприпасы и миноискатель.

В ночь на 6 марта пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал об обстрелах территории Армении из крупнокалиберных пулеметов. Ованнисян обещал, что действия не останутся без ответа.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщала о погибшем на границе с Арменией пограничнике Орхане Пашазаде.

 Самое значимое
Первый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантинПервый случай коронавируса в Армении: 32 человека помещены в карантин
В связи с опасностью распространения вируса отменен марш памяти жертв событий 1 марта
Минобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудиторииМинобороны РА: Объявленная Азербайджаном «диверсия» - сказка для внутренней аудитории
По словам Ованнисяна, азербайджанские СМИ распространяют дезинформацию
Прошло 16 лет со дня убийства армянского офицера МаргарянаПрошло 16 лет со дня убийства армянского офицера Маргаряна
13 апреля 2006 года убийца армянского офицера был приговорен Будапештским городским судом к пожизненному заключению
Армения получит из Китая тест-системы для выявления коронавирусаАрмения получит из Китая тест-системы для выявления коронавируса
В Армении не выявлено ни одного случая заражения коронавирусом
Partner news
 Статьи
Совмещая приятное с полезным

Как прошел первый в Армении бизнес-завтрак

 Самое читаемое в разделе
Пашинян перед праздниками почтил память погибших за независимость родины воинов
На границах Армении в ходе праздников усилят надзор за состоянием здоровья прибывающих и уезжающих
Число пассажиров ереванского аэропорта «Звартноц» в 2019 году превысило 3 млн
СНБ РА: Иностранцы незаконно усыновили более 30 армянских детей
Главная
Все новости
Обзор: Общество
Другие новости раздела
 Последние новости
Создатель «Чернобыля» снимет для HBO сериал по видеоигре The Last of Us Дата выхода шоу пока не объявлена
Франция завершила ратификацию соглашения Армения-ЕС Франция 5 марта сообщила в Генеральный секретариат Европейского совета и Совета ЕС о завершении процесса
Apple разрешила рекламу в push-уведомлениях на iOS Для этого пользователь должен дать согласие на получение уведомлений
В отелях Грузии из-за коронавируса отменены 90% броней Самая серьезная ситуация сложилась в Тбилиси