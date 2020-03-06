Армянская армия пресекла попытку диверсии азербайджанцев
6 марта 2020 - 11:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Около 05.30 утра 6 марта ВС Армении пресекли попытку азербайджанской диверсии на северо-восточном направлении.
По сообщению пресс-службы минобороны Армении, с армянской стороны есть один легко раненный военнослужащий. Азербайджанцы отступили с потерями, оставив на месте столкновения боеприпасы и миноискатель.
В ночь на 6 марта пресс-секретарь минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщал об обстрелах территории Армении из крупнокалиберных пулеметов. Ованнисян обещал, что действия не останутся без ответа.
Азербайджанская сторона, в свою очередь, сообщала о погибшем на границе с Арменией пограничнике Орхане Пашазаде.
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